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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Колорадо» в НХЛ

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«Питтсбург» победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Сидни Кросби, Джейк Гюнцель, Джефф Картер, оформивший дубль, и Брайан Раст.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

У «Колорадо» шайбы забросили Джейти Компер и Девон Тейвз.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 40 из 44 бросков по своим воротам.

«Питтсбург» набрал 80 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Колорадо» с 88 очками находится на пятой позиции Западной конференции.

Ранее сообщалось, что двукратный финалист Кубка Стэнли и обладатель «Билл Мастертон Трофи» Брайан Бойл завершил карьеру игрока в 38 лет.

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