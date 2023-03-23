Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Колорадо» в НХЛ
Игра завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Сидни Кросби, Джейк Гюнцель, Джефф Картер, оформивший дубль, и Брайан Раст.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
У «Колорадо» шайбы забросили Джейти Компер и Девон Тейвз.
Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 40 из 44 бросков по своим воротам.
«Питтсбург» набрал 80 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Колорадо» с 88 очками находится на пятой позиции Западной конференции.
Ранее сообщалось, что двукратный финалист Кубка Стэнли и обладатель «Билл Мастертон Трофи» Брайан Бойл завершил карьеру игрока в 38 лет.