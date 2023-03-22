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Двукратный финалист Кубка Стэнли Бойл завершил карьеру хоккеиста

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Двукратный финалист Кубка Стэнли и обладатель «Билл Мастертон Трофи» Брайан Бойл завершил карьеру игрока в 38 лет.

Бойл планирует начать работать аналитиком на официальном канале НХЛ, сообщает пресс-служба ассоциации бывших игроков НХЛ в Twitter.

Хоккеист выступал за такие клубы, как «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Джерси Девилз» и другие. Последним клубом был «Питтсбург Пингвинз», за который он выступал с 2021 года. В 2017 году у игрока был обнаружен рак, однако Бойл продолжил карьеру и в 2018 году стал участником Матча звёзд НХЛ.

Всего на счету форварда 871 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 252 очка (141 шайба + 111 передач).

Ранее немецкий футболист Месут Озил заявил о намерении завершить спортивную карьеру.

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