Гендиректор «Химок» отреагировал на запись разговора тренера Гогниева с футболистами

Гендиректор «Химок» Николай Оленев допустил, что запись с эмоциональным разговором Спартака Гогниева с футболистами является провокацией.

«Любой повод, который появляется вокруг «Химок», почему-то интерпретируется только в негативном ключе. Я не удивлюсь, что эта аудиозапись сделана, выложена, сформулирована и опубликована ради очередной провокации», — цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».

Эмоциональная речь прозвучала, когда отстранённые от тренировок с основной командой Аяз Гулиев и Дмитрий Тихий занимались в тренажёрном зале перед занятием основы. Команда пришла в «тренажёрку» вместе с главным тренером, игроки ещё не закончили все упражнения, что привело Гогниева в ярость.

10 марта в «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении специалиста.

Ранее стали известны подробности учебно-тренировочных сборов «Химок», которые проходят в Турции.