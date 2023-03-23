Гендиректор «Химок» отреагировал на запись разговора тренера Гогниева с футболистами
«Любой повод, который появляется вокруг «Химок», почему-то интерпретируется только в негативном ключе. Я не удивлюсь, что эта аудиозапись сделана, выложена, сформулирована и опубликована ради очередной провокации», — цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».
Эмоциональная речь прозвучала, когда отстранённые от тренировок с основной командой Аяз Гулиев и Дмитрий Тихий занимались в тренажёрном зале перед занятием основы. Команда пришла в «тренажёрку» вместе с главным тренером, игроки ещё не закончили все упражнения, что привело Гогниева в ярость.
10 марта в «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении специалиста.
Ранее стали известны подробности учебно-тренировочных сборов «Химок», которые проходят в Турции.