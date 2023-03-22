Источник: Гогниев тренирует Садыгова по индивидуальной программе в Турции

Стали известны подробности учебно-тренировочных сборов «Химок», которые проходят в Турции.

По информации Metaratings, Аяз Гулиев отправится в Турцию с командой, а Дмитрий Тихий останется в России и будет тренироваться под руководством Рината Билялетдинова.

Отмечается, что главный тренер команды Спартак Гогниев с 20 марта находится в Турции и тренирует по индивидуальной программе Илью Садыгова.

В настоящий момент футболисты ушли на паузы в связи с матчами национальных команд.

Ранее в «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Гогниева.