Источник: Гогниев тренирует Садыгова по индивидуальной программе в Турции
- РИА Новости
По информации Metaratings, Аяз Гулиев отправится в Турцию с командой, а Дмитрий Тихий останется в России и будет тренироваться под руководством Рината Билялетдинова.
Отмечается, что главный тренер команды Спартак Гогниев с 20 марта находится в Турции и тренирует по индивидуальной программе Илью Садыгова.
В настоящий момент футболисты ушли на паузы в связи с матчами национальных команд.
Ранее в «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Гогниева.