В «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Гогниева

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о том, что руководство клуба рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Спартака Гогниева.

«Рассматриваем увольнение тренера? Не верьте слухам! Гогниев продолжает готовить команду к матчу с «Зенитом», — приводит слова Оленева Sport24.

Напомним, что у тренера возник конфликт с футболистами «Химок» Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

Позже в подмосковном клубе опровергли эту информацию.

После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Гогниева набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что решение об увольнении Гогниева может быть принято в течение дня.