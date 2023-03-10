В «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Гогниева
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«Рассматриваем увольнение тренера? Не верьте слухам! Гогниев продолжает готовить команду к матчу с «Зенитом», — приводит слова Оленева Sport24.
Напомним, что у тренера возник конфликт с футболистами «Химок» Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
Позже в подмосковном клубе опровергли эту информацию.
После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Гогниева набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что решение об увольнении Гогниева может быть принято в течение дня.