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«РБ Спорт»: «Химки» могут уволить Гогниева с поста главного тренера из-за драки с игроками

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Руководство подмосковных «Химок» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Спартака Гогниева.

Напомним, что у тренера возник конфликт с футболистами «Химок» Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

Как сообщает «РБ Спорт», сейчас руководство подмосковного клуба изучает обстоятельство произошедшего и узнает у игроков все подробности.

По информации источника, решение об увольнении Гогниева может быть принято в течение дня.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее в «Химках» опровергли информацию о конфликте тренера с футболистами.

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