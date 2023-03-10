«РБ Спорт»: «Химки» могут уволить Гогниева с поста главного тренера из-за драки с игроками
Напомним, что у тренера возник конфликт с футболистами «Химок» Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
Как сообщает «РБ Спорт», сейчас руководство подмосковного клуба изучает обстоятельство произошедшего и узнает у игроков все подробности.
По информации источника, решение об увольнении Гогниева может быть принято в течение дня.
После 18 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.
Ранее в «Химках» опровергли информацию о конфликте тренера с футболистами.