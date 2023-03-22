Появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с футболистами «Химок»

Появилась аудиозапись эмоционального разговора главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева, который на высоких тонах пообщался с некоторыми членами клуба.

«Здесь, [блин], прогнило [к чёрту] всё. Посмотри, как футболисты себя ведут, [чёрт подери]. Никакого уважения, [блин], к старшим. [Чёрт с ним], ему не заплатим! Я это должен был сказать, да? Все вокруг это говорят — а я плохой! [Чёрт], я тренировать должен людей, а не [глупостями] этими заниматься», — опубликовал запись слов Гогниева журналист Иван Карпов.

Эмоциональная речь прозвучала, когда отстранённые от тренировок с основной командой Гулиев и Тихий занимались в тренажёрном зале перед занятием основы. Команда пришла в тренажёрку вместе с главным тренером, игроки ещё не закончили все упражнения, что привело Гогниева в ярость.

10 марта в «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении специалиста.

После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Гогниева набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее стали известны подробности учебно-тренировочных сборов «Химок», которые проходят в Турции.