РИА Новости: «Торпедо» не рассматривает кандидатуру Юрана

Руководство московского «Торпедо» не рассматривает Сергея Юрана в качестве кандидата на пост главного тренера команды.

«Появляющаяся в СМИ информация о приглашении на пост главного тренера Сергея Юрана не соответствует действительности. Сейчас рассматриваются несколько кандидатов, включая зарубежных специалистов, не работавших ранее в России», — цитирует источник РИА Новости.

По информации СМИ, имя нового наставника команды будет объявлено 25 марта. 22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа. До этого он дважды возглавлял клуб. В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Торпедо».