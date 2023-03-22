Мостовой не видит смысла к возврату проведения РПЛ на схему «весна — осень»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал идею перехода на схему проведения чемпионата России на схему «весна — осень».

«Почему раньше играли и в холод, и в снег, и в морозы? Качество футбола от этого не менялось. Мы так же начинаем и так же играем. Нет никакой разницы. Летом отпуск, в декабре и январе не играем», — цитирует Мостового Sport24.

Экс-хавбек московского «Спартака» не может понять, в чём преимущество одной из систем.

«Всё так запутано. Слышал, как многие говорили, что нужно переходить на одну из систем, другие же возражали. Сейчас я вижу то же самое. Все ищут проблему в системе игр, но не в этом причина», — добавил Мостовой.

Напомним, что матчи РПЛ, Первой и Второй лиг проводятся по системе «осень — весна». Переход на данную систему был осуществлён в сезоне-2011/12.

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв дал понять, что исполком организации в ближайшее время обсудит вариант с переходом Второй лиги на систему «весна — осень».

Ранее Андрей Канчельскис назвал систему «весна — осень» наиболее подходящей для российского футбола.