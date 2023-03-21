Канчельскис назвал систему «весна-осень» наиболее подходящей для российского футбола
- РИА Новости
«Я думаю, что система «весна-осень» будет действительно лучше для российского футбола. Если раньше были результаты по этой системе, то почему бы и нет?» — цитирует Канчельскиса РИА Новости.
Он подчеркнул, что «от добра добра не ищут», поэтому переход будет правильным решением.
«Не зимой же на коньках играть. При минус 10, когда у тебя замораживается одно место, играть очень некомфортно», — заключил Канчельскис.
Напомним, что матчи РПЛ, Первой и Второй лиг проводятся по системе «осень-весна». Переход на данную систему был осуществлён в сезоне-2011/12.
Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв дал понять, что исполком организации в ближайшее время обсудит вариант с переходом Второй лиги на систему «весна-осень».
Ранее сообщалось, что в РФС ведут переговоры о поэтапном возвращении на международные соревнования.