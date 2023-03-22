Плющев заявил, что надеялся на возвращение российских хоккеистов на международные соревнования

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что надеялся на возвращение российских хоккеистов на международные турниры.

«Надежда о допуске была всегда. Тем более было много разговоров о нашем возвращении различными федерациями, в том числе и североамериканскими. Но что делать? Будем ждать», — цитирует Плющева РИА Новости.

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал решение руководства IIHF продлить отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24.