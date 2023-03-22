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Плющев заявил, что надеялся на возвращение российских хоккеистов на международные соревнования

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что надеялся на возвращение российских хоккеистов на международные турниры.
Плющев заявил, что надеялся на возвращение российских хоккеистов на международные соревнования
  • РИА Новости

«Надежда о допуске была всегда. Тем более было много разговоров о нашем возвращении различными федерациями, в том числе и североамериканскими. Но что делать? Будем ждать», — цитирует Плющева РИА Новости

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.  Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал решение руководства IIHF продлить отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24.

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