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Стал известен характер травмы защитника ЦСКА Дивеева

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В пресс-службе столичного ЦСКА рассказали подробности травмы защитника армейцев Игоря Дивеева.
Стал известен характер травмы защитника ЦСКА Дивеева
  • Gettyimages.ru

По результатам МРТ у футболиста диагностировали повреждение внутренней косой мышцы живота, сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале. 

Отмечается, что предполагаемый срок восстановления составит около месяца.

Дивеев получил травму и покинул поле на 31-й минуте матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом». Игрока заменил Кирилл Набабкин. Это была первая за полгода игра Дивеева в стартовом составе ЦСКА в РПЛ.

Ранее защитник ЦСКА Милан Гайич назвал большим разочарованием травму Дивеева.

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