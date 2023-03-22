Стал известен характер травмы защитника ЦСКА Дивеева

В пресс-службе столичного ЦСКА рассказали подробности травмы защитника армейцев Игоря Дивеева.

По результатам МРТ у футболиста диагностировали повреждение внутренней косой мышцы живота, сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Отмечается, что предполагаемый срок восстановления составит около месяца.

Дивеев получил травму и покинул поле на 31-й минуте матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом». Игрока заменил Кирилл Набабкин. Это была первая за полгода игра Дивеева в стартовом составе ЦСКА в РПЛ.

Ранее защитник ЦСКА Милан Гайич назвал большим разочарованием травму Дивеева.