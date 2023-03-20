Гайич назвал большим разочарованием травму Дивеева

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал травму одноклубника Игоря Дивеева в матче с «Зенитом».

«Травма Дивеева была большим разочарованием? Конечно. Мы не любим, когда игроки травмируются. Это уже не первый раз для Дивеева. Расстроены. Надеюсь, он скоро восстановится, потому что он действительно важен для нас», — цитирует Гайича «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Единственный мяч в игре забил Фёдор Чалов на 72-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.

Дивеев получил травму и покинул поле на 31-й минуте. Его заменил Кирилл Набабкин. Это была первая за полгода игра Дивеева в стартовом составе ЦСКА в РПЛ.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — пятый (35 очков).

Ранее Дивеев подтвердил, что не намерен уходить из ЦСКА.