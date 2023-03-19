Дивеев подтвердил, что не намерен уходить из ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о своём будущем в армейской команде.

«Вопрос по контракту не ко мне, а к моему агенту. Я переговоры не веду, только агент. У меня 100% намерения остаться в ЦСКА», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

Футболист посоветовал журналистам не верить в слухи о его возможном уходе из ЦСКА.

«Много чего пишут про меня: Италия и много чего ещё — мне это неинтересно. Я об этом уже много раз говорил», — заключил Дивеев.

ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» переиграл петербургский «Зенит» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Фёдор Чалов на 72-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.

Дивеев получил травму и покинул поле на 31-й минуте. Его заменил Кирилл Набабкин. Это была первая за полгода игра Дивеева в стартовом составе ЦСКА в РПЛ.

27-летний защитник в сезоне-2022/23 в 14 матчей забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — пятый (35 очков).