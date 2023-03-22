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IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24

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Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) приняло решение не отменять санкции против России и Белоруссии.
IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею на сезон-2023/24
  • РИА Новости

IIHF продлила отстранение российских и белорусских сборных от участия в международных турнирах на сезон-2023/24, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, обе национальные команды пропустят чемпионат мира 2024 года в Чехии.

Напомним, 13 марта «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что большинство членов IIHF выступают за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира из бизнес‑соображений.

Ранее стало известно, что Люк Тардиф назвал слухами информацию о желании большинства членов IIHF вернуть Россию на чемпионат мира.

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