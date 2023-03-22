Злоумышленник с подозрительными сумками проник на стадион сборной Швеции
- РИА Новости
На арену проник неизвестный с подозрительными сумками. Он успел оставить на стадионе подозрительные предметы, которые позже обследовали сапёры, сообщает Аftonbladet.
Уточняется, что полиции пришлось оцепить стадион.
Через некоторое время 60-летний мужчина был задержан на контроле выхода с арены. Он вёл себя угрожающе. Оказалось, что хулиган был осуждён за насильственные преступления против должностных лиц и незаконное проникновение на территорию.
Ранее сообщалось, что болельщику ПСВ запретили посещение стадиона на 40 лет за нападение на вратаря «Севильи» Марко Дмитровича.