Фанату ПСВ запретили посещать стадион на 40 лет за нападение на вратаря «Севильи»

Болельщику ПСВ запретили посещение стадиона на 40 лет за нападение на вратаря «Севильи» Марко Дмитровича.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также отмечается, что ПСВ начнёт судебное разбирательство, чтобы возместить ущерб, который клуб понёс от его действий.

Инцидент произошёл в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы в Эйндховене 23 февраля. В концовке игры болельщик ПСВ выбежал на поле и попытался ударить Дмитровича, но сербский вратарь смог увернуться и скрутил нарушителя порядка.

Ранее сообщалось, что напавший на голкипера болельщик проведёт ближайшее время в тюрьме.