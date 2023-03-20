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Фанату ПСВ запретили посещать стадион на 40 лет за нападение на вратаря «Севильи»

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Болельщику ПСВ запретили посещение стадиона на 40 лет за нападение на вратаря «Севильи» Марко Дмитровича.
Фанату ПСВ запретили посещать стадион на 40 лет за нападение на вратаря «Севильи»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также отмечается, что ПСВ начнёт судебное разбирательство, чтобы возместить ущерб, который клуб понёс от его действий.

Инцидент произошёл в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы в Эйндховене 23 февраля. В концовке игры болельщик ПСВ выбежал на поле и попытался ударить Дмитровича, но сербский вратарь смог увернуться и скрутил нарушителя порядка.

Ранее сообщалось, что напавший на голкипера болельщик проведёт ближайшее время в тюрьме.

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