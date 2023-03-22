Российские спортсмены на Играх стран Боливарианского альянса выступят под национальным флагом

В пресс-службе Министерства спорта РФ сообщили, что российские спортсмены выступят с национальными флагом и гимном на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки.

«Российские спортсмены будут выступать на этих Играх стран Боливарианского альянса под флагом и гимном России», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Игры пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.

В 2023 году соревнования впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты получили приглашение принять участие в Играх стран Боливарианского альянса в Венесуэле.