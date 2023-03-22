Российские спортсмены на Играх стран Боливарианского альянса выступят под национальным флагом
- РИА Новости
«Российские спортсмены будут выступать на этих Играх стран Боливарианского альянса под флагом и гимном России», — приводит слова пресс-службы ТАСС.
Игры пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.
В 2023 году соревнования впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.
Ранее сообщалось, что российские гимнасты получили приглашение принять участие в Играх стран Боливарианского альянса в Венесуэле.