Российские гимнасты получили приглашение принять участие в Играх стран Боливарианского альянса в Венесуэле

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что российские гимнасты планируют выступить на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).

«Мы получили приглашение принять участие в Боливарианских играх в Венесуэле и отправим туда команду. Надо только отметить, что туда поедут не сильнейшие спортсмены. В играх примут участие те, кому требуется побольше соревновательной практики.

Состав команды не будет усилен лидерами сборной даже в том случае, если нам не дадут возможность выступить на квалификационном чемпионате Европы в Турции в середине апреля», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Игры пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.

В 2023 году соревнования впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.

Ранее сообщалось, что исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.