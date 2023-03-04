Российские гимнасты получили приглашение принять участие в Играх стран Боливарианского альянса в Венесуэле
- AFP
«Мы получили приглашение принять участие в Боливарианских играх в Венесуэле и отправим туда команду. Надо только отметить, что туда поедут не сильнейшие спортсмены. В играх примут участие те, кому требуется побольше соревновательной практики.
Состав команды не будет усилен лидерами сборной даже в том случае, если нам не дадут возможность выступить на квалификационном чемпионате Европы в Турции в середине апреля», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Игры пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.
В 2023 году соревнования впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.
Ранее сообщалось, что исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.