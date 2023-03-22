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Кожевников — о рекорде Овечкина: главный ещё впереди

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об очередном рекорде нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Кожевников — о рекорде Овечкина: главный ещё впереди
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«Будем радоваться за него. 40 шайб за сезон? У него чуть ли не каждая шайба рекордная. Его главный рекорд ещё впереди. Думаю, что через год-два будем об этом говорить», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7). Он забил свой 40-й гол в лиге уже в 13-м сезоне. Он превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (12 сезонов с 40+ шайбами).

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт отреагировал на достижение Овечкина.

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