Кожевников — о рекорде Овечкина: главный ещё впереди
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«Будем радоваться за него. 40 шайб за сезон? У него чуть ли не каждая шайба рекордная. Его главный рекорд ещё впереди. Думаю, что через год-два будем об этом говорить», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».
Россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7). Он забил свой 40-й гол в лиге уже в 13-м сезоне. Он превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (12 сезонов с 40+ шайбами).
Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт отреагировал на достижение Овечкина.