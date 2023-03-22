Тикнизян: шанс проявить себя в сборной России мне так и не выпал, но не испытываю обиды

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём решении выступать за сборную Армении по футболу.

«У любого футболиста есть мечта — попасть в сборную страны, где он родился, проявлять себя и своё мастерство в стране, которая ему дала очень многое. Но шанса проявить себя в сборной России мне так и не выпало. Не испытываю никаких обид, потому что у каждого тренера своё видение», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

20 марта футболист получил паспорт Армении.

23-летний защитник был вызван в сборную Армении на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года с командой Турции. Игра пройдёт 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодёжную сборную России.

Ранее сообщалось, как Александр Гришин отреагировал на информацию о том, что игроки «Локомотива» Наир Тикнизян и Константин Марадишвили могут выступать за сборные Армении и Грузии, а не за сборную России.