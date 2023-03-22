Российский вратарь Хайкин раскрыл причину своего ухода из «Бристоль Сити»

Российский голкипер Никита Хайкин прокомментировал своё решение вернуться в «Будё-Глимт» из «Бристоль Сити».

«Я благодарен за возможность стать частью такого замечательного клуба. К сожалению, у меня не было возможности выйти на поле, но я ни о чём не жалею. Я вырос как вратарь и как человек. Но играть в футбол для меня важнее всего, поэтому я и решил покинуть клуб», — написал Хайкин в своих соцсетях.

Хайкин 25 января в статусе свободного агента подписал контракт с «Бристоль Сити». Английская команда по итогам 28 туров занимает 17-е место в Чемпионшипе.

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к «Будё-Глимт» в 2019 году. Хайкин провёл за норвежскую команду 120 матчей во всех турнирах, пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл на ноль.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал возвращение Никиты Хайкина в «Будё-Глимт».