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Сёмин: у Хайкина есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возвращение Никиты Хайкина в «Будё-Глимт».
Сёмин: у Хайкина есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ
  • РИА Новости

«Возвращение Хайкина в «Будё-Глимт» — решение профессионального человека, который считает такой поступок важным и нужным для самого себя. В Норвегии он имел постоянную игровую практику, у него отличная репутация в клубе. У Никиты есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ», — цитирует Сёмина Sport24.

Хайкин 25 января в статусе свободного агента подписал контракт с «Бристоль Сити». Английская команда по итогам 28 туров занимает 17-е место в Чемпионшипе.

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к «Будё-Глимту» в 2019 году. Хайкин провёл за норвежскую команду 120 матчей во всех турнирах, пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Хайкин покинул «Бристоль» и вернулся в «Будё-Глимт».

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