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Хайкин покинул «Бристоль» и вернулся в «Будё-Глимт»

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Российский голкипер Никита Хайкин принял решение прекратить рабочие отношения с клубом второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу «Бристоль».

27-летний уроженец израильской Нетании досрочно расторг контракт с английским клубом и вернулся в норвежский «Будё-Глимт», сообщает пресс-служба жёлто-чёрных.

Хайкин 25 января в статусе свободного агента подписал контракт с «Бристоль Сити». Английская команда по итогам 28 туров занимает 17-е место в Чемпионшипе.

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к «Будё-Глимт» в 2019 году. Хайкин провёл за норвежскую команду 120 матчей во всех турнирах, пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл на ноль.

Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о переходе голкипера Никиты Хайкина в «Бристоль».

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