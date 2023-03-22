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Тикнизян объяснил своё решение выступать за сборную Армении по футболу

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему принял решение выступать за сборную Армении по футболу.
Тикнизян объяснил своё решение выступать за сборную Армении по футболу
  • Gettyimages.ru

«На мой выбор это точно повлияло. Я всегда стараюсь говорить правду, здесь я тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить. Но я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

20 марта Тикнизян получил паспорт Армении.

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года с командой Турции. Игра пройдёт 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодёжную сборную России.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на информацию о том, что игроки «Локомотива» Тикнизян и Константин Марадишвили могут выступать за сборные Армении и Грузии, а не России.

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