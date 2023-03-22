Узнать больше

Чесноков назвал Корнееву будущим российского тенниса

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил успехи теннисистки Алины Корнеевой в сезоне-2022/23.

«Я её видел примерно 15 месяцев назад, тогда она была ещё не зрелым игроком, но сейчас у неё есть всё, чтобы играть на взрослом уровне, она достаточно окрепла. Это будущее нашего тенниса, я уверен, что в ближайшие годы она спокойно может войти в десятку», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он добавил, что то же самое можно сказать и о её сопернице по финалу юниорского Australian Open Мире Андреевой.

«Они чрезвычайно талантливые теннисистки», — заключил Чесноков.

В воскресенье 15-летняя Корнеева выиграла турнир Международной федерации тенниса (ITF) в ЮАР. В январе она стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии.

Благодаря победе в ЮАР Корнеева поднялась с 553-го на 350-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе Корнеевой восемь титулов на юниорском уровне и два выигранных турнира ITF.

Ранее Даниил Медведев признался, что был разочарован поражением в финале турнира в Индиан-Уэллсе.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить