Медведев разочарован, что его победная серия прервалась в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что его победная серия прервалась.

«Очень разочарован, потому что однажды, если не ошибаюсь, у меня было 20 побед. Было бы здорово побить этот рекорд и как можно больше продлить серию.

Эта серия придала мне уверенности, потому что в прошлом году именно этого мне не хватало. Удалось выиграть 19 матчей подряд. Горжусь этим, и теперь пришло время для новой серии», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) (3:6, 2:6). Он прервал победную серию из 19 матчей.

Ранее Медведев прокомментировал своё поражение от Алькараса.