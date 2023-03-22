Тренер женской сборной по боксу — о землетрясении в Нью-Дели: сейчас всё хорошо

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов рассказал, как российские спортсменки в Нью-Дели пережили землетрясение во время чемпионата мира в Индии.

«Сейчас всё хорошо. На улице постояли полчаса. Не только мы, все проживающие команды вышли. Постояли на улице. Потом вернулись», — цитирует Муталибова «Матч ТВ».

По его словам, во время землетрясения многие спортсмены были в номерах, другие атлеты находились в пути после вечерней сессии на ЧМ-2023.

«Я вот только приехал как раз, зашёл. Девочки пошли кушать в столовую. И там стало трясти. Мы все дружно спустились по лестнице вниз и около получаса провели на улице», — добавил тренер.

Длительные сильные подземные толчки ощущались 21 марта вечером на севере Индии, в том числе в Нью-Дели. В домах тряслась мебель, раскачивались люстры. В столице некоторые жители вышли из домов, опасаясь повторения толчков.

Женскую сборную России по боксу эвакуировали из отеля из-за землетрясения в Индии.

Ранее сообщалось, что Анастасия Демурчян вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Нью-Дели.