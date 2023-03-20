Демурчян вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Нью-Дели

Россиянка Анастасия Демурчян оформила выход в 1/4 финала женского чемпионата мира 2023 года по боксу в Нью-Дели (Индия).

18-летняя спортсменка из России победила Азизу Зокирову из Узбекистана в поединке в весовой категории до 70 кг. Действующая чемпионка России следующий бой проведёт 22 марта.

Завершили выступление на стадии 1/8 финала россиянки Анастасия Шамонова (до 75 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг) и Салтанат Меденова (до 81 кг).

Первенство планеты завершится 26 марта. Спортсмены из России и Белоруссии принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном. Из-за этого сборные США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины приняли решение бойкотировать соревнования.

Ранее сообщалось, что сборная России по боксу заняла первое общекомандное место на турнире в Марокко.