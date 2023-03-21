Сборную России по боксу эвакуировали из отеля из-за землетрясения в Индии
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Спортсменки участницы первенства планеты по боксу были эвакуированы из отеля в Нью Дели из-за небольшого землетрясения, сообщает пресс служба ФБР.
Уточняется, что после того, как ситуация стабилизировалась, все спортсменки вернулись в номера. Сила подземных толчков не уточняется.
Спортсмены из России выступают на ЧМ-2023 под национальным флагом и символикой.
Чемпионат мира проходит с 15 по 26 марта.
Ранее сообщалось, что Анастасия Демурчян вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Нью-Дели.