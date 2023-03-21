Сборную России по боксу эвакуировали из отеля из-за землетрясения в Индии

В Федерации бокса России (ФБР) рассказали, что во время проведения женского чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели в Индии произошло землетрясение.

Спортсменки участницы первенства планеты по боксу были эвакуированы из отеля в Нью Дели из-за небольшого землетрясения, сообщает пресс служба ФБР.

Уточняется, что после того, как ситуация стабилизировалась, все спортсменки вернулись в номера. Сила подземных толчков не уточняется.

Спортсмены из России выступают на ЧМ-2023 под национальным флагом и символикой.

Чемпионат мира проходит с 15 по 26 марта.

Ранее сообщалось, что Анастасия Демурчян вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Нью-Дели.