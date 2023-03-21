Кавазашвили допустил, что РПЛ можно расширить до 18 команд

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов.

«В принципе, если думать об этом, то надо поднять вопрос о пересмотре системы проведения соревнований. Надо вернуться к системе «весна-осень», — сказал Кавазашвили «Матч ТВ».

По его мнению, в отсутствие международных матчей можно провести «чемпионат по старой системе, даже если ещё появятся две команды в РПЛ».

«Это всё можно было бы организовать. Но всё упирается в финансы», — добавил он.

Напомним, что матчи РПЛ, Первой и Второй лиг проводятся по системе «осень-весна». Переход был осуществлён в сезоне-2011/12.

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв дал понять, что исполком организации в ближайшее время обсудит вариант с переходом Второй лиги на систему «весна-осень».

Ранее сообщалось, что в РФС ведут переговоры о поэтапном возвращении на международные соревнования.

Ранее Андрей Канчельскис назвал систему «весна-осень» наиболее подходящей для российского футбола.