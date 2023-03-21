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Тренер «Авангарда» назвал трудовой победу над «Металлургом» в третьем матче серии

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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец назвал главные составляющие победы над магнитогорским «Металлургом» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Тренер «Авангарда» назвал трудовой победу над «Металлургом» в третьем матче серии
  • РИА Новости

«Очень важная и трудовая победа. Её составляющие — это дисциплина, желание, помощь друг другу, мужество, характер. Конечно, отмечу и прекрасную игру нашего вратаря», — цитирует тренера «Матч ТВ».

При этом он считает, что «Магнитка» — это очень быстрая и техничная команда.

«Делаем акцент на том, что не должно быть контратак. Нужно чувствовать момент, когда они перехватывают шайбу», — добавил Кравец.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Авангарда» шайбы забросили Корбан Найт, Виктор Сведберг, Арсений Грицюк . У «Металлурга» отличились Максим Карпов, Григорий Дронов.

Четвёртая игра серии пройдёт 23 марта в Магнитогорске. Счёт в серии — 3-0.

Ранее французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста высказался об игре в КХЛ.

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