Президент РФ Владимир Путин заявил, что связи России и Китая в спорте имеют особое значение под давлением Запада.

«В рамках проходящих сейчас перекрёстных годов физкультуры и спорта проведено более 100 мероприятий. Особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится всё более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления», — сказал президент РФ на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином.

15 марта Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России.

Ранее Журова поддержала инициативу Фетисова обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов.