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Путин заявил, что связи России и Китая в спорте имеют особое значение под давлением Запада

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что связи России и Китая в спорте имеют особое значение под давлением Запада.
Путин заявил, что связи России и Китая в спорте имеют особое значение под давлением Запада
  • РИА Новости

«В рамках проходящих сейчас перекрёстных годов физкультуры и спорта проведено более 100 мероприятий. Особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится всё более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления», — сказал президент РФ на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином. 

15 марта Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России.

Ранее Журова поддержала инициативу Фетисова обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов.

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