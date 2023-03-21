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Журова поддержала инициативу Фетисова обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поддержала инициативу двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов на международные соревнования.
Журова поддержала инициативу Фетисова обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Несомненно, можно обратиться в ООН. И я уверена, что наши дипломаты озвучат нашу позицию на всех возможных площадках. Об этом надо говорить, и, может, это даст какой-то отклик тем, кто боится сейчас принимать решения по допуску россиян. Они же не просто так опасаются, наверняка на кого-то есть кучи компромата, мы же не знаем всей картины в деталях. Может, у них там на каждого главу федерации есть досье. Примешь русских — мы тебя закроем. Когда идёт информационная война, наш допуск не особо реален. Но они этого хотят, потому что в кулуарных разговорах уже давно упоминают то, что если это сейчас закончится, то вы мгновенно вернётесь на все соревнования. Надо просто подождать. Понятное дело, что на публику никто такое не скажет, в лучшем случае будут нейтрально высказываться. Но мы-то знаем, что они хотят нас вернуть. Даже Америка выступает не так жёстко, как многие европейские страны. Много наших играют в НХЛ, и их там безумно любят и фанатеют от их игры. И допуск наших теннисистов — это решение, на которое повлияли Соединённые Штаты», — заявила Журова RT.

Ранее Журова отреагировала на отказ Федерации тенниса Украины бойкотировать турниры с участием россиян.

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