Журова отреагировала на отказ Федерации тенниса Украины бойкотировать турниры с участием россиян

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об отказе Федерации тенниса Украины бойкотировать турниры с участием россиян.

«Скорее всего, тут быстрее до спортсменов дошло, что так делать нельзя. Украинская теннисистка, которую довели до срыва, тому пример. Спортсмен и так всегда напряжён, а тут ещё оказывают политическое давление: то выходи, то не выходи, это говори, это не говори. Немудрено, что девочку довели до стресса. Поэтому в федерации поняли, что такими темпами они сами не смогут участвовать в соревнованиях, и решили поступить разумно. Зачем же самим себе в ногу стрелять. Иначе украинцы тоже не поймут. Им же тоже нужен праздник», — заявила Журова RT.

Ранее Журова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.