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Сборная России по футболу вылетела в Тегеран на матч с Ираном

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Сборная России по футболу вылетела на товарищеский матч с Ираном, который пройдёт в Тегеране.
Сборная России по футболу вылетела в Тегеран на матч с Ираном
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщает Telegram-канал национальной сборной.

Игра состоится 23 марта. Матч пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Учебно-тренировочный сбор проходят с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что в мартовских матчах сборной России сыграют Сафонов и Селихов.

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