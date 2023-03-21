Сборная России по футболу вылетела в Тегеран на матч с Ираном

Сборная России по футболу вылетела на товарищеский матч с Ираном, который пройдёт в Тегеране.

Об этом сообщает Telegram-канал национальной сборной.

Игра состоится 23 марта. Матч пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Учебно-тренировочный сбор проходят с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что в мартовских матчах сборной России сыграют Сафонов и Селихов.