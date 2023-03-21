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Карпин объяснил, почему Зобнин отказывается приезжать в сборную России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о решении полузащитника «Спартака» Романа Зобнина не приезжать в национальную команду.
Карпин объяснил, почему Зобнин отказывается приезжать в сборную России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы с ним договорились, что пока нет необходимости добиваться результата, мы решили дать ему паузу. Он попросил её в связи с его здоровьем. У него есть проблемы со здоровьем», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске. 

Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта. Встреча пройдёт со зрителями. Начало — в 20:00 мск.

Ранее Карпин рассказал о цели товарищеских матчей национальной команды в марте.

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