Карпин объяснил, почему Зобнин отказывается приезжать в сборную России
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«Мы с ним договорились, что пока нет необходимости добиваться результата, мы решили дать ему паузу. Он попросил её в связи с его здоровьем. У него есть проблемы со здоровьем», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске.
Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта. Встреча пройдёт со зрителями. Начало — в 20:00 мск.
Ранее Карпин рассказал о цели товарищеских матчей национальной команды в марте.