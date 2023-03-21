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Карпин: матчи сборной России нужны, чтобы показать, что мы ещё есть

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Главный тренер сборной Валерий Карпин рассказал о цели товарищеских матчей национальной команды в марте.
Карпин: матчи сборной России нужны, чтобы показать, что мы ещё есть
  • РИА Новости

«Ещё раз: мы не понимаем, к чему готовимся. За проигрыш Хорватии реабилитироваться — да, можно. Матчи сборной России нужны, чтобы показать, что мы ещё есть. За одну тренировку трудно отладить, но хотя бы что‑то вспомнить», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Ранее Карпин рассказал о приезде допинг-офицеров к Соболеву и Баринову в пять утра.

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