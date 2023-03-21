Карпин рассказал о приезде допинг-офицеров к Соболеву и Баринову в пять утра

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как к игрокам национальной команды Александру Соболеву и Дмитрию Баринову в пять утра приезжали допинг-офицеры.

«Честно говоря, я спал в это время. Какие-то детали раскрыть не могу. В 4 утра или в 4:40 нагрянули. В этой жизни много чего ненормального происходит. В 6:00 или 7:00 уже приходили. В 4:40 — не надо», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Допинг-офицеры посетили сборную России по футболу на тренировочной базе в подмосковном Новогорске ранним утром 20 марта.

Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Ранее Соболев рассказал о визите допинг-офицеров в пять утра.