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Карпин рассказал о приезде допинг-офицеров к Соболеву и Баринову в пять утра

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как к игрокам национальной команды Александру Соболеву и Дмитрию Баринову в пять утра приезжали допинг-офицеры.
Карпин рассказал о приезде допинг-офицеров к Соболеву и Баринову в пять утра
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Честно говоря, я спал в это время. Какие-то детали раскрыть не могу. В 4 утра или в 4:40 нагрянули. В этой жизни много чего ненормального происходит. В 6:00 или 7:00 уже приходили. В 4:40 — не надо», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Допинг-офицеры посетили сборную России по футболу на тренировочной базе в подмосковном Новогорске ранним утром 20 марта.

Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске. 

Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Ранее Соболев рассказал о визите допинг-офицеров в пять утра.

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