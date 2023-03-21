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Пловец Попов считает, что россияне должны вернуться на мировую арену только с гимном и флагом

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов высказал мнение, что российские спортсмены должны вернуться на международные соревнования только с гимном и флагом.
Пловец Попов считает, что россияне должны вернуться на мировую арену только с гимном и флагом
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  • © VCG

«МОК постоянно что-то рекомендует, но они ведь дают свои рекомендации всем остальным, а не нам. Я считаю, что мы должны стоять на своём: только флаг, только гимн и только сборная России. Я надеюсь, что здравомыслие восторжествует, ведь в спорте есть взаимоуважение и поддержка», — цитирует Попова ТАСС.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее консультативный комитет МОК по правам человека обсудил положение российских спортсменов.

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