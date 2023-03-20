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Консультативный комитет МОК по правам человека обсудил положение российских спортсменов

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В пресс-службе Консультативного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) по правам человека сообщили, что провели первое официальное заседание в Лозанне.
Консультативный комитет МОК по правам человека обсудил положение российских спортсменов
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте организации, первое заседание комитета прошло 16 и 17 марта. В нём принял участие президент МОК Томас Бах. Консультативный комитет по правам человека выслушал мнение специального докладчика ООН в области культурных прав относительно положения спортсменов из России и Белоруссии в контексте ситуации на Украине.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

10 марта стало известно, что конгресс Федерации фехтования Германии (DFB) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов.

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