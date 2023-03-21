Защитник «Сочи» Макарчук покинул расположение сборной России

Защитник «Сочи» Артём Макарчук пропустит предстоящий сбор национальной команды России по состоянию здоровья.

«По согласованию с медицинским штабом ФК «Сочи» в связи вирусной инфекцией принято решение отпустить игрока в расположение клуба», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

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