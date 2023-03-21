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17-летняя Пеклецова — о серебре на ЧР: до сих пор не могу в это поверить

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17-летняя Алина Пеклецова прокомментировала второе место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России — 2023 в Тюмени.
17-летняя Пеклецова — о серебре на ЧР: до сих пор не могу в это поверить
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Если честно, я сама до сих пор ещё не могу в это поверить. Я пока не понимаю, что произошло. Месяц назад мы здесь же бежали 10 км на молодёжном первенстве, я тогда заняла первое место. Но сегодня я не думала, что форма позволит так хорошо пробежать. Пока что это главный результат в моей карьере», — сказал Пеклецова в эфире «Матч ТВ».

Екатерина Смирнова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем. Её результат — 26 минут 9,9 секунды. Второй финишировала Пеклецова с отставанием 2,1. Третья — Елизавета Пантрина (+11,5).

Ранее Пантрина заявила, что недовольна собой в гонке с раздельным стартом на чемпионате России.

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