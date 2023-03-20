«Матч ТВ»: допинг-офицеры пришли к Соболеву и Баринову в четыре утра

Допинг-офицеры посетили сборную России по футболу на тренировочной базе в подмосковном Новогорске ранним утром 20 марта.

Цель визита — взятие проб у нападающего московского «Спартака» Александра Соболева и защитника столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова. Допинг-офицеры пришли в четыре утра, сообщает «Матч ТВ».

Национальная команда в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

Сборная России по футболу отправится на матч со сборной Ирана 21 марта. Игра состоится 23 марта. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск.

В последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью 1:1, забитыми мячами отметились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Сборная Ирана занимает 24-ю строчку в рейтинге ФИФА.

26 марта россияне в Санкт-Петербурге встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее в сборной Ирана подтвердили, что Азмун не примет участия в матче с Россией.