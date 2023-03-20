В сборной Ирана подтвердили, что Азмун не примет участия в матче с Россией

Нападающий «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун не сыграет в товарищеском матче с командой России.

«Азмун не примет участия в мартовских сборах национальной команды Ирана. Он пропустит товарищеский матч против России. Причина — личные обстоятельства футболиста, которые мы не в праве разглашать», — цитирует представителя пресс-службы команды Sport24.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

Как сообщает «РБ Спорт», матч Иран — Россия может пройти без зрителей.

Ранее Александр Коваленко заявил, что футбольные матчи с Ираком и Ираном станут событием для сборной России.