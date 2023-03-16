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Коваленко считает, что футбольные матчи с Ираком и Ираном станут событием для сборной России

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Футболист самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко высказал мнение о товарищеских матчах сборной России с командами Ирака и Ирана.
Коваленко считает, что футбольные матчи с Ираком и Ираном станут событием для сборной России
  • AP
  • © Nikolay Alexandrov

«Иран на чемпионате мира очень хорошо играл, недооценивать его нельзя. Будет очень тяжёлый матч, как и с Ираком. Это будет большим событием для сборной, которая сыграет дома и потихоньку, надеюсь, возвращается на международный уровень. Дай бог, сыграю», — цитирует Коваленко «Матч ТВ».

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Ирака на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «РБ Спорт», матч Иран — Россия может пройти без зрителей.

Российская команда осенью 2022 года провела три гостевых товарищеских матча: со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Ранее администратор сборной Ирана Мехди Харати рассказал, что нападающий «Байера» Сердар Азмун примет участие в товарищеском матче с командой России.

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