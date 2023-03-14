В сборной Ирана подтвердили, что Азмун примет участие в матче с Россией
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«Да, слова господина Дурна верны. Азмун скоро прибудет в расположение нашей национальной команды и сможет сыграть в товарищеском матче против сборной России», — цитирует Харати Sport24.
23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.
Как сообщает «РБ Спорт», матч Иран — Россия может пройти без зрителей.
Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящих матчах сборной России по футболу с командами Ирана и Ирака.