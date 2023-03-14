В сборной Ирана подтвердили, что Азмун примет участие в матче с Россией

Администратор сборной Ирана Мехди Харати рассказал, что нападающий «Байера» Сердар Азмун примет участие в товарищеском матче с командой России.

«Да, слова господина Дурна верны. Азмун скоро прибудет в расположение нашей национальной команды и сможет сыграть в товарищеском матче против сборной России», — цитирует Харати Sport24.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

Как сообщает «РБ Спорт», матч Иран — Россия может пройти без зрителей.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящих матчах сборной России по футболу с командами Ирана и Ирака.