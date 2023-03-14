Пономарёв — о матчах сборной России: в своё время мы играли с командой полицейских из Сан-Паулу

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящих матчах сборной России по футболу с командами Ирана и Ирака.

«Товарищеские матчи — это хорошо. Пускай даже со слабыми командами. У нас в своё время было турне по Южной Америке. Нас попросили сыграть со сборной полиции Сан-Паулу. Мы согласились. Какая нам разница, с кем играть?» — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Он добавил, что товарищеские игры — это хорошая тренировка, чтобы игроки почувствовали локти друг друга и наработали схему.

Напомним, что учебно-тренировочный сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Вячеслав Колосков высказался о возможном участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.