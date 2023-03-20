Американский журналист оценил выступление Щербаковой на турнире шоу-программ

Американский журналист Дейв Лиз высказался о выступлении Анны Щербаковой на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Это было немного напряжённо, но у неё есть настоящее чувство музыки, и ей есть что сказать.

Просто её выступление получилось не самым успешным, потому что в её движениях было много беспорядка. Но на это было приятно смотреть», — сказал Лиз в своём подкасте The Skating Lesson.

Щербакова заняла третье итоговое место на турнире. Победителем стал Алексей Ягудин. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее Лиз поделился мнением о выступлении Алины Загитовой на турнире шоу-программ.