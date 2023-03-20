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Американский журналист — о выступлении Загитовой в образе Монро: это было безвкусно

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Американский журналист Дейв Лиз поделился мнением о выступлении Алины Загитовой на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Американский журналист — о выступлении Загитовой в образе Монро: это было безвкусно
  • РИА Новости

«Мне становится очень грустно каждый раз, когда выходит Загитова. Кажется, что это что-то вроде публичной порки. Действительно красивая девушка, но не умная.

Костюм «Калдор», дешёвый парик из подвала. В самом конце этой программы юбка поднимается с помощью ветряной машины. Это было так безвкусно», — сказал Лиз в подкасте The Skating Lesson.

На турнире Загитова выступила в образе Мэрилин Монро. Она набрала 18,09 балла и заняла девятое итоговое место.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Тройку лучших замкнула Анна Щербакова.

Ранее Загитова ответила на критику за выступление в образе Мэрилин Монро.

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